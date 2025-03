O Sporting B aproveitou a derrota do Belenenses e tomou de assalto a vice-liderança da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Na tarde deste domingo, na 7.ª jornada, os jovens leões triunfaram na visita ao Amarante (0-1).

Os anfitriões jogaram reduzidos a dez desde o minuto 19 – quando o defesa central viu o cartão vermelho – e a vantagem do Sporting B chegou para lá da hora de jogo.

Decorria o minuto 66 quando o avançado Afonso Moreira, de 20 anos, alcançou o sexto golo na Liga 3.

Assim, o Sporting B sobe ao segundo lugar, com 12 pontos, a quatro do líder Lusitânia Lourosa. De recordar que os dois melhores classificados sobem diretamente à II Liga, enquanto o 3.º classificado vai disputar o play-off, com o 16.º da divisão acima.

Contas feitas, o Fafe encerra o pódio, com 10 pontos, mais um do que Atlético e Belenenses.

Na próxima ronda, o Sporting B visita o líder Lourosa, na tarde de sábado (14h). Por sua vez, o Amarante (7.º) recebe o Varzim (6.º), na tarde de domingo (15h).