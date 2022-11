Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da derrota em Alvalade por 2-1 frente ao Eintracht Frankfurt, que afastou a equipa da Liga dos Campeões:

«Não é normal um treinador do Sporting aguentar-se com tantos desaires. Não vou estar a enumerar as coisas que fizemos, os títulos que ganhámos no passado, os jogadores que não têm experiência, não me vou defender com nada disso.

A verdade é que não é normal num clube grande como o Sporting um treinador aguentar-se com tantos desaires, mas eu vivo bem com isso. Não é isso que me preocupa.

A época não está perdida, porque ainda temos que fazer o nosso trabalho. Mas vários objetivos caíram, é verdade, e temos que pensar enquanto clube o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Quando eu cheguei aqui, foi pensado que o melhor era eu entrar a meio da época. Agora não sei o que se vai passar. Temos a paragem do Mundial e o clube tem de ser pensado.

O clube está bem estruturado, está bem financeiramente, tem valores no plantel e isso é o início de tudo. Quando cá cheguei não havia nada disso. Portanto não vamos entrar em dramas.

A época está muito difícil, praticamente perdida, mais de metade está perdida, e o problema é sobretudo do treinador. Não vamos entrar em grandes dramas e vamos seguir para a frente. É bom que tenhamos essa noção para preparar o futuro. Enquanto tivemos um plano para o futuro, nada está perdido. Apenas a época.»