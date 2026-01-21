A vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain (2-1), campeão da Europa em título, fez eco por essa Europa fora, com muitos elogios à equipa de Rui Borges e à exibição de Luis Suárez. Os franceses olham mais para dentro e falam em «desperdício» e numa «ineficácia desconcertante» da equipa de Luis Enrique.

Começamos pelo jornal L’Équipe que escreve em manchete «Que desperdício», destacando um PSG «dominador» e «ineficaz» que permitiu ser «surpreendido» na ponta final do jogo. O jornal diz ainda que, depois do desaire diante dos leões, a equipa de Luis Enrique fica com a qualificação direta em risco. «E como se a derrota não bastasse, os dois golpes vieram de um ex-jogador do Marselha [Luis Suárez]», escreve ainda o jornal francês.

O Le Parisien, por seu lado, diz que o PSG deu um «tiro no próprio pé», depois de perder um jogo em que dominou. «Rematar a bola com força não significa marcar golos», escreve o jornal da capital francesa que diz ainda que «Demebélé e Doué foram tão imprecisos como o desenho de uma criança».

Ainda nas bancas francesas, o Le Figaro fala num PSG «ineficaz e instável», destacando os 28 remates da equipa de Luis Enrique, mas considerando que «atacaram mais a defesa do que o guarda-redes». O Le Monde, por seu lado, diz que o «fraco desempenho» do PSG pode vir a ter «consequências sérias na classificação», recordando que os campeões da Europa têm agora a qualificação direta em risco.

Já em Espanha, o jornal espanhol As destaca o «bis» de Luis Suárez e fala numa «grande bagunça do PSG», num jogo em que o guarda-redes Chevallier «voltou a deixar muitas dúvidas» na baliza da equipa francesa. O jornal Marca, também de Espanha, diz que Luis Suárez «derruba um PSG «impreciso».

Em Itália, a Gazzeta dello Sport junta o Sporting ao Bodo/Glimt para destacar as «surpresas» na Champions. «O Sporting fez valer a sua lei em Alvalade, onde sempre venceu no torneio [esta época], e desta vez foram os franceses que pagaram o preço», escreve o jornal italiano que destaca ainda o segundo golo dos leões. «Chevalier desviou desajeitadamente o remate de Trincão e Suárez cabeceou para o fundo das redes».