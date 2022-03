Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, em declarações à Eleven Sports após o empate no reduto do Man City, para a Liga dos Campeões:

«Obviamente que depois do resultado do primeiro jogo, em que a eliminatória ficou praticamente impossível, a ideia era mostrar o que temos vindo a fazer todo o ano. E continuar a crescer, todos, sobretudo os que têm pouca experiência. Hoje, demos outra imagem. Podemos estar orgulhosos da equipa.»

«Faz parte do processo saber de onde vimos. O que fizemos neste ano e meio a dois anos. O Sporting tem de estar habituado a disputar este tipo de jogos e competições, é o que todos procuramos.»

«Acho que toda a equipa esteve melhor defensivamente. Eles não chegaram à baliza com tanta clarividência. Estou contente com a imagem que a equipa deu.»

«Uma vez mais é incrível o apoio dos adeptos. Com a eliminatória resolvida, vieram cá 1.300 apoiar-nos. Estão connosco e esta equipa merece.»