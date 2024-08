O Sporting ficou a conhecer na quinta-feira os nomes das equipa que vai defrontar na reformada Liga dos Campeões, que deixará cair este anos a tradicional fas de grupos.

Manchester City, Arsenal, Lille, Bolonha, Leipzig, Club Brugge, PSV e Sturm Graz serão os oito adversários dos leões e Ruben Amorim reagiu nesta sexta-feira ao resultado do sorteio e aprovou o novo formado da competição.

«Seria sempre difícil. O formato é diferente. É sempre bom haver mais jogos, até para o crescimento dos nossos jogadores. Em relação à sorte ou ao azar, teríamos sempre duas equipas do pote 1, 2, etc. Calhámos em casa se calhar com as equipas mais fortes [n.d.r.: Man City e Arsenal, campeão e vice-campeão de Inglaterra] e vamos jogar fora com equipas [Leipzig, Club Brugge, PSV e Sturm Graz] em que as pessoas olham e sentem que há mais uma igualdade de forças em alguns casos. (...) O objetivo passa sempre por chegar à fase seguinte», destacou.

«Vai ser aliciante e muito difícil, porque depois temos de nos lembrar de que temos de ganhar todos jogos do campeonato. Vai ser um campeonato duro, uma temporada dura e todos os jogadores têm de estar prontos porque vamos precisar de todos», concluiu.