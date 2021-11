Alex Ferguson convidou José Mourinho, há uns anos, para beber um copo de vinho. Agora foi a vez de Marco Rose, treinador do Borussia Dortmund, endereçar o mesmo convite a Ruben Amorim. O treinador do Sporting deixou a resposta em aberto, deixando claro que, se ganhar, lá estará para fazer um brinde.

«Mesmo que o Marco Rose não me conhecesse era normal, mesmo em Portugal, há três anos, conheciam-me como jogador e não como treinador. Já conhecia o trabalho do mister Marco Rose do outro Borussia, é um treinador que respeito muito, fiquei muito contente com o convite», começou por enunciar.

Quanto à resposta, Ruben Amorim deixou em aberto. «Sou muito português ainda na relação pós-jogo, depende muito se ganho, se peco ou empato. Como gosto sempre de ganhar, lá estarei para o copo de vinho. Não sou muito de beber, vamos ver, Vou responde depois do jogo», referiu.