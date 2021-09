Ruben Amorim está convencido que Pedro Gonçalves vai recuperar da lesão que o tem afastado da competição sem a necessidade de qualquer intervenção cirúrgica. O treinador explicou que a lesão do goleador leonino vem já tempo em que representava o Famalicão e agora é preciso paciência para que Pote recupere a cem por cento e possa voltar a ajudar a equipa.

«Essa parte é do departamento médico. A lesão não se está a arrastar, nós estamos a fazer aquilo que tínhamos de fazer, é um problema que veio do tempo do Famalicão. Talvez quando ele tivesse tido o primeiro toque deveria ter demorado este tempo todo. Estamos a fazê-lo agora porque o Pote é muito importante para nós, faz parte do projeto», começou por destacar no decorrer da conferência de imprensa do jogo desta terça-feira com o Borussia Dortmund.

O treinador prefere esperar um pouco mais para voltar a ter o jogador sem limitações. «É uma peça importante pelo valor que tem no mercado, pela juventude, pela qualidade que tem. Está a demorar o tempo que tem de demorar, se demorar ainda mais tempo, vai demorar», acrescentou.

Apesar da já longa ausência, o treinador explicou ainda que a equipa médica dá total prioridade a um tratamento conservador e só em último caso vai avançar para uma intervenção cirúrgica. «Falando de operações, e eu fiz algumas, é sempre a última coisa a fazer. Estamos a dar os passos todos, mas estamos confiantes que o Pote vai regressar sem nenhuma operação», destacou ainda.