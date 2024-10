No rescaldo do triunfo do Sporting sobre o Sturm Graz (0-2), Ruben Amorim falou à flash da Sport tv.

«Fomos maduros. Comparando ao jogo do ano passado, tivemos um comportamento semelhante àquele apresentado no campeonato. Falhámos muitos golos, ainda assim. Toda a gente esteve concentrada e a exibição foi convincente.»

«Maxi Araújo? As caraterísticas do jogo adequavam-se a ele. Como tem caraterísticas semelhantes ao Nuno Santos, criaram muitas dificuldades no corredor, pareciam dois extremos e essa foi a ideia. Temos de ajudar o Maxi na adaptação à posição.»

«Queríamos manter o ritmo, o Maxi estava bem, mas também queríamos dar minutos ao Pote, e juntar as caraterísticas dele, porque o jogo ia partir. Entrou também o Morita e refrescámos o lado esquerdo.»

«St. Juste? O Debast estava muito cansado, não tem parado, jogando de quatro em quatro dias. Não podemos arriscar lesões.»

[Sobre os sete pontos na Champions] «Ajuda-nos, porque vamos entrar num ciclo de jogos difíceis. O objetivo é ir ao play-off.»