Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Lille no Estádio José Alvalade:

«Em relação ao golo do Debast, não há muitas palavras. Foi um grande golo. Eu estava chateado com a decisão dele quando ele ia a rematar aquela bola. E os melhores golos acontecem assim, quando menos se espera.

Se havia alguém que precisava do golo e de uma exibição destas, era o Zeno [Debast]. E as coisas às vezes não acontecem por acaso.»

«Acho que também foi um jogo [n.d.r.: jogo da Supertaça com o FC Porto] muito marcante. Teve um erro que criou um bocadinho esta onda. Foi num jogo que nos correu mal a todos, porque estávamos em vantagem por 3-0 e tornou-se ali um bocadinho uma bola de neve, mas isso já aconteceu a vários jogadores nesta época em todos os clubes.

A qualidade dele está lá. Houve ali alguma desconfiança. Ele é um jogador adorado na Bélgica. É um talento daquele país. E tudo isso mexeu um bocadinho com ele. Acho que o golo foi importante, mas principalmente foi a exibição: muito competente, muito forte a defender e bem a atacar. Como já disse, foi um golo na pessoa certa que nos ajuda muito.»