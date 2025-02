O Sporting regressou a Lisboa esta quinta-feira, após ter sido eliminado da Liga dos Campeões e Rui Borges parece ter mais uma dor de cabeça no que toca às lesões no plantel.

Morten Hjulmand saiu ao intervalo no jogo da segunda mão do play-off, frente ao Dortmund, e à saída do autocarro foi possível ver o capitão dos leões de muletas. Recorde-se que o Sporting volta a jogar este domingo, no reduto do AVS, sendo que Hjulmand está castigado e não poderá ir a jogo.