Rui Borges lançou esta segunda-feira a partida entre a Juventus e o Sporting, da quarta jornada da Liga dos Campeões. Aos jornalistas, o treinador dos leões elogiou o homólogo, falou dos 19 jogos sem vencer em Itália e abordou algumas melhorias que a equipa ainda precisa de implementar:

Como viu a estreia de Luciano Spalletti na Juventus?

«A mudança de treinador mexe sempre com o grupo, seja no consciente, atitude e compromisso. Independentemente de tudo, vão estar super motivados. São jogos de Champions e têm um grande treinador, que tem toda uma história e peso. Em relação ao último jogo (vitória sobre a Cremonese, 2-1), a Juventus é uma equipa que manteve o sistema de três centrais, apesar de jogar com um médio a central à esquerda, e adaptou um ou outro jogador. Sabemos que não é o sistema mais usado no seu passado, mas acredito que estaremos preparados para o jogo de amanhã. Se mexer de alguma forma no sistema, acredito que a equipa estará preparada. Focámo-nos muito no que podemos controlar, porque com as mudanças o outro estudo tornou-se mais difícil.»

Spalletti elogiou Morten Hjulmand na conferência de imprensa

«É um grande jogador, não me admira nada que o mister o tenha elogiado. Porém, há vários no Sporting com muita qualidade.»

Em 19 jogos, o Sporting nunca conseguiu vencer em Itália. Será nesta terça-feira que se quebra o enguiço?

«Acredito sempre. Somos uma equipa técnica que acredita muito, independentemente do adversário. Como diz o ditado: se fosse fácil era para outro, não seria para mim. Estou super motivado, super feliz por defrontar uma grande equipa, na melhor competição da Europa, num grande jogo, e com a nossa equipa cada vez melhor. Queremos desfrutar do jogo e acredito que vamos estar motivados para dar uma grande resposta.»

As melhorias no aspecto defensivo e ofensivo que a equipa necessita

«Acho que podemos melhorar em todos os aspectos. Se melhorarmos no aspecto ofensivo, podemos sofrer golos e ganhamos na mesma. Nos últimos jogos temos dado uma demonstração que temos crescido no aspecto defensivo. Mas temos de melhorar, porque neste patamar paga-se caro, tal como foi contra o Nápoles e Marselha. Em termos internos temos melhorado e somos dos melhores. Trabalhamos em todos os momentos, porque também temos de trabalhar no processo ofensivo, podemos ter mais golos que aquilo que temos. No entanto, se continuarmos a marcar mais que os outros… vamos ganhar. Por isso, é para o lado que olhamos».