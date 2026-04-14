Rui Borges aborda ausências nas duas equipas para o jogo que vai definir quem segue para as meias-finais da Liga dos Campeões:

Está preocupado com o relvado do Emirates?

«Ainda não o pisei. Não estou preocupado, só me preocupa o que o Luis (Suárez) me vai dizer sobre o relvado. Está aqui a perguntar se vai jogar os 90 minutos (risos), isso é o que me preocupa. O relvado vai estar igual para as duas equipas. Declarações de Gyökeres? Nem li, não tenho de estranhar nada.»

Arsenal sobre brasas ajuda o Sporting?

«Não há ajuda nenhuma aí. Estamos a falar de uma grande equipa, com grandes jogadores. É natural que uma grande equipa não ganhe sempre, mas acho que isso ainda os motiva mais e vai levá-los a estar, numa fase inicial do jogo, super ligados, com uma intensidade bastante elevada para conseguirem passar às meias-finais da Liga dos Campeões. Não é um ou dois jogos menos conseguidos que definem a época e a grande equipa que eles são.»

Arsenal-Manchester City pode tirar o foco do jogo com o Sporting?

«É problema deles, eu só estou focado no Arsenal. Isso passa-nos um bocadinho ao lado. À frente também vamos ter um jogo de grande exigência, mas estamos focados no Arsenal, é esse que queremos disputar e ganhar.»

Seis baixas no último treino do Arsenal

«Estamos a falar de uma equipa que em algumas posições tem dois ou três jogadores. Muda, porque os jogadores têm caraterísticas diferentes e mudam um ou outro comportamento estratégico, mas não mudamos a essência da nossa ideia do jogo.»

Bola parada do Arsenal sem Declan Rice nem Odegaard

«É uma grande equipa nas bolas paradas, mas não faz golos dessa forma há alguns jogos. Criou esse rótulo numa fase inicial da época e é a equipa na Europa com mais golos de bola parada. Não é uma elaboração extraordinária, mas tem jogadores que, em dez, batem todas as bolas para a zona que o treinador pede, e depois tem seis ou sete “armários” para os duelos. Isso torna-os muito fortes nesse momento do jogo, independentemente dos jogadores que tiver em campo. Nós também temos sido fortíssimos nas bolas paradas, ofensivas e defensivas.»

Ausência de Fresneda

«O Iván tem sido um jogador importante, tem feito uma grande época, mas não se encontra a 100 por cento, por questões físicas. Optámos por deixá-lo em Lisboa. O jogo de amanhã exige toda a gente a 100 por cento.»

Joga Vagiannidis ou Eduardo Quaresma?

«Calma, temos o Blopa também. São três jogadores diferentes, o Vagiannidis é um lateral de raiz e ofensivo, o Edu não é lateral de raiz, mas é bastante competente, e o Blopa é um miúdo que nos dá velocidade e competitividade.»