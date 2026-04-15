Borges elogia trajeto de Sp. Braga e FC Porto na Europa: «Valoriza-nos a todos»
Treinador do Sporting recordou ainda os primeiros passos na carreira de treinador, há oito anos, no Vimioso
Treinador do Sporting recordou ainda os primeiros passos na carreira de treinador, há oito anos, no Vimioso
Rui Borges faz balanço da participação do Sporting na Liga dos Campeões, elogia as campanhas Sp. Braga e FC Porto, que na quinta-feira jogam a continuidade na Liga Europa, e mostra-se tranquilo quanto à próxima temporada:
Balanço da campanha europeia
«Não vivo de reconhecimento, mas sim de orgulho pelo que faço e do meu trabalho. É por isso que estou aqui, pelo trabalho desta equipa técnica. Antes do jogo, a equipa técnica brincava ao dizer que há oito anos estávamos a começar este caminho num campo sintético no Vimioso, e hoje estamos aqui. Isso fez-nos rir, o caminho foi fantástico. É bonito. Ganhando ou não, sou exatamente a mesma pessoa, equilibrada e tranquila.»
«O balanço (da participação na Liga dos Campeões) é muito positivo. Marcámos a história do Sporting. Temos de levantar a cabeça e olhar para trás, orgulhosos pelo que fizemos. Temos de sentir que é o início de um sonho, de um crescimento que o Sporting tem vindo a ter a todos os níveis, interna e externamente. Temos de conseguir manter este caminho. Esta época criámos o respeito de olharem para o Sporting de forma diferente, e não só. Olharem para as equipas portuguesas e para o nosso campeonato de forma diferente, porque a valorização não é só do Sporting, mas também das equipas do nosso campeonato, que são boas e têm bons jogadores. Que esta caminhada sirva para isso.»
Boas prestações das equipas portuguesas na Europa pode vir a ser a norma?
«Sei que o futebol português está bom, só que às vezes não o valorizamos. Temos de o fazer. O Sp. Braga e o FC Porto também estão a fazer grandes campanhas na Europa e isso valoriza-nos a todos. Sou português e quero que ganhem sempre as equipas portuguesas, isso orgulha-me. Somos um país pequeno, mas podemo-nos bater com os melhores. É o que temos demonstrado.»
Pedro Gonçalves precisa de descansar?
«É a sua opinião, mas não é a minha. Fez um bom jogo, a equipa até caiu um bocadinho depois de ele ter saído. Está à procura da melhor forma, é natural, e nós percebemos isso. Mas não deixa de ser um jogador importante, e hoje fez um bom jogo. Os números dele falam por si e definem a importância que tem para o Sporting e para o grupo.»
Próxima época
«Vão começar a falar em muitos nomes, já começaram até. Sei que a próxima época está a ser preparada com tranquilidade e muita comunicação. A grandeza é o Sporting, não os jogadores e o seu treinador. Ainda temos muito em que pensar esta época, é nisso que estamos focados. Queremos muito lutar pelo campeonato e pela final da Taça.»