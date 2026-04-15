Rui Borges faz balanço da participação do Sporting na Liga dos Campeões, elogia as campanhas Sp. Braga e FC Porto, que na quinta-feira jogam a continuidade na Liga Europa, e mostra-se tranquilo quanto à próxima temporada:

Balanço da campanha europeia

«Não vivo de reconhecimento, mas sim de orgulho pelo que faço e do meu trabalho. É por isso que estou aqui, pelo trabalho desta equipa técnica. Antes do jogo, a equipa técnica brincava ao dizer que há oito anos estávamos a começar este caminho num campo sintético no Vimioso, e hoje estamos aqui. Isso fez-nos rir, o caminho foi fantástico. É bonito. Ganhando ou não, sou exatamente a mesma pessoa, equilibrada e tranquila.»

«O balanço (da participação na Liga dos Campeões) é muito positivo. Marcámos a história do Sporting. Temos de levantar a cabeça e olhar para trás, orgulhosos pelo que fizemos. Temos de sentir que é o início de um sonho, de um crescimento que o Sporting tem vindo a ter a todos os níveis, interna e externamente. Temos de conseguir manter este caminho. Esta época criámos o respeito de olharem para o Sporting de forma diferente, e não só. Olharem para as equipas portuguesas e para o nosso campeonato de forma diferente, porque a valorização não é só do Sporting, mas também das equipas do nosso campeonato, que são boas e têm bons jogadores. Que esta caminhada sirva para isso.»

Boas prestações das equipas portuguesas na Europa pode vir a ser a norma?

«Sei que o futebol português está bom, só que às vezes não o valorizamos. Temos de o fazer. O Sp. Braga e o FC Porto também estão a fazer grandes campanhas na Europa e isso valoriza-nos a todos. Sou português e quero que ganhem sempre as equipas portuguesas, isso orgulha-me. Somos um país pequeno, mas podemo-nos bater com os melhores. É o que temos demonstrado.»

Pedro Gonçalves precisa de descansar?

«É a sua opinião, mas não é a minha. Fez um bom jogo, a equipa até caiu um bocadinho depois de ele ter saído. Está à procura da melhor forma, é natural, e nós percebemos isso. Mas não deixa de ser um jogador importante, e hoje fez um bom jogo. Os números dele falam por si e definem a importância que tem para o Sporting e para o grupo.»

Próxima época

«Vão começar a falar em muitos nomes, já começaram até. Sei que a próxima época está a ser preparada com tranquilidade e muita comunicação. A grandeza é o Sporting, não os jogadores e o seu treinador. Ainda temos muito em que pensar esta época, é nisso que estamos focados. Queremos muito lutar pelo campeonato e pela final da Taça.»