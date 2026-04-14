Rui Borges, treinador do Sporting, sobre a importância do jogo com o Arsenal, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:

Jogo mais importante da sua carreira e da história do Sporting?

«Na minha carreira é mais um jogo importante, como são todos para mim. Cada um tem a sua história. Estamos na competição que toda a gente sonhar disputar, marcará a carreira de todos nós e, em primeiro lugar, a história do Sporting. Esta equipa merece estar ao nível das grandes lendas do clube, e não o digo em relação ao treinador, mas sobre os jogadores. O valor (dos jogadores) é subjetivo. O Mercedes anda a 200 (km/h), mas o Peugeot também, e o valor do Mercedes é o dobro. Há que conhecer as estradas e os atalhos para nos desviar-nos e, se calhar, chegar à frente.»

Equipa já entrou na história do clube

«Vou ser muito frio, a equipa tem de ser igual a si própria, independentemente do adversário e da competição que estamos a disputar. Não preciso de falar em “fome”, porque esta equipa demonstra todos os dias e em cada jogo a ambição, a coragem e o prazer de estar em campo. Temos de desfrutar do jogo com a responsabilidade inerente. Vamos atrás de algo inédito para o clube. Estamos cientes das dificuldades, frente a um grande Arsenal. Vamos tentar fazer o que ninguém fez, este ano, na Champions, que é ganhar a esta equipa. A confiança é infinita na personalidade e no carácter de cada jogador da nossa equipa.»

Champions e campeonato são ambos prioridade?

«Estou calmo. A “chama” é a ambição, e todos temos muita. Por isso aqui estamos, a disputar as meias-finais da Liga dos Campeões. Estamos entre as oito melhores equipas da prova, se calhar só nós é que acreditávamos nisso. É fruto da qualidade da equipa. Independentemente do resultado, vai ser uma semana importante, os jogos são cada vez mais importantes, mas estamos inseridos em todos os troféus. Isso identifica o que é o Sporting, disputar as competições até ao fim e a querer ganhá-las. Independentemente do que se passar amanhã, isso não apaga a grande época da equipa e destes jogadores.»

«Estamos a disputar uma meia-final, por isso o jogo mais importante é amanhã. Vamos disputá-lo com tudo. Vamos pensar só neste jogo e tentar ganhá-lo, que é o que queremos. Queremos continuar a marcar a história do clube.»