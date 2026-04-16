A UEFA anunciou esta quinta-feira a equipa da semana referente à segunda-mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na qual é de destacar a presença de Eduardo Quaresma : o central representa o Sporting numa equipa que conta com jogadores de todas as equipas que estavam em prova, exceto do Liverpool.

O defesa português, recorde-se, foi titular no empate do Sporting em Londres, frente ao Arsenal, que ditou a eliminação dos leões da prova milionária.

O Bayern Munique é o clube que coloca mais jogadores na equipa ideal, com três atletas, seguido por Atlético Madrid e PSG, que metem dois cada um.