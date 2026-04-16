Sporting
Há 2h e 26min
Champions: Eduardo Quaresma na equipa da semana
Só o Liverpool não colocou nenhum jogador no onze ideal para a UEFA
Só o Liverpool não colocou nenhum jogador no onze ideal para a UEFA
A UEFA anunciou esta quinta-feira a equipa da semana referente à segunda-mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na qual é de destacar a presença de Eduardo Quaresma : o central representa o Sporting numa equipa que conta com jogadores de todas as equipas que estavam em prova, exceto do Liverpool.
O defesa português, recorde-se, foi titular no empate do Sporting em Londres, frente ao Arsenal, que ditou a eliminação dos leões da prova milionária.
O Bayern Munique é o clube que coloca mais jogadores na equipa ideal, com três atletas, seguido por Atlético Madrid e PSG, que metem dois cada um.
Introducing the Team of the Week ✨@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/I3ImLLiBhT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2026
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