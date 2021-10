O golo de Paulinho que fechou a vitória do Sporting sobre o Besiktas por 4-1 está entre os nomeados para melhor da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

O remate de meia-distância em arco do avançado leonino concorre à distinção juntamente com o momento de inspiração de Vinícius Júnior aos 56 minutos na vitória do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk por 5-0, o golo de Naby Keita no Atlético Madrid-Liverpool e o de Edin Dzeko no Inter-Sheriff.

Reveja nos vídeos associados os quatro golos candidatos a melhor da semana na Champions.