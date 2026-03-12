Desde o início do novo formato da Liga dos Campeões (implementado na temporada 1992/93), o Sporting chegou apenas três vezes aos oitavos de final da competição. Em todas elas, os leões acabaram eliminados.

Se contarmos com as duas mãos que cada eliminatória tem, o Sporting soma um score de 1-20 (um golo marcado e 20 sofridos) em seis jogos, sendo que o único golo foi marcado por João Moutinho, numa deslocação à Alemanha.

Na primeira chegada aos «oitavos» (2008/09), não foi uma tragédia grega, mas sim uma demolição germânica. Orientado por Paulo Bento, o Sporting recebeu o Bayern Munique e acabou goleado por 5-0. Na visita à Baviera, perdeu por 7-1 (12-1 no total das eliminatórias e a maior vitória de sempre, no conjunto dos dois jogos, na Liga dos Campeões).

Mais de dez anos depois, concretamente na temporada 2021/22, o Manchester City de Guardiola repetiu a receita e voltou a aplicar uma goleada por 5-0 em Alvalade. No segundo jogo, a equipa orientada por Ruben Amorim evitou males maiores e empatou a zeros na deslocação ao reduto dos «cityzens».

Na última quarta-feira, dia 11 de março de 2026, a história repetiu-se: Rui Borges admitiu as culpas da derrota por 3-0 frente à equipa sensação desta Liga dos Campeões - o Bodo/Glimt - e leva para Alvalade uma missão que, dada a história, parece impossível. O Sporting tem de «virar» uma desvantagem de três golos e, caso queira chegar aos quartos de final, tem de marcar mais golos do que alguma vez fez numa eliminatória da prova milionária (marcou, recorde-se, apenas um golo).

A 2.ª mão está marcada para dia 17, às 17h45, no Estádio José Alvalade. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões aqui no Maisfutebol, ao minuto.