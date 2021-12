Dário Essugo, em declarações à TVI/CNN, depois de se ter tornado no jogador mais jovem de sempre, com 16 anos e nove meses, a representar os leões na Liga dos Campeões, na derrota diante do Ajax, em Amesterdão, por 4-2.

- Não era a estreia que eu sonhava. Sempre sonhei com este momento, estrear-me nesta prova rainha, mas com uma vitória. Acho que o que levamos daqui é aprendizagem, para melhorarmos e, para quando olharmos para o futuro, lembrar este jogo aqui que valeu pela aprendizagem.

Ruben Amorim não tem problemas em apostar na juventude. Vocês sentem que a porta está aberta para vocês a qualquer altura?

- Claro, o mister tem apostado em nós, tem mostrado confiança. Claro que isto é uma porta aberta para os jogadores da academia, para melhorarem sempre, para trabalharem todos os dias.

Vem aí sorteio dos oitavos de final, algum adversário que gostaria de defrontar?

- Não, todas as equipas que estiverem nos oitavos são fortes, não tenho nenhuma preferência.