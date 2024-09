Ruben Amorim revelou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Lille, para a Liga dos Campeões, que Eduardo Quaresma está fora da partida em Alvalade: partida essa, recorde-se, agendada para esta terça-feira, a partir das 20 horas.

«O Quaresma infelizmente no treino a seguir ao jogo fez uma entorse chata e vai estar algum tempo fora. Não digo quanto tempo, porque não sei, mas estará fora deste jogo.»

O treinador não acredita, de resto, que os jogadores vão acusar o peso da estreia, sobretudo aqueles que nunca jogaram a Liga dos Campeões.

«Temos de olhar caso a caso. O Gyökeres vai fazer o primeiro jogo na Liga dos Campeões e ninguém pensa que ele não está preparado. O Hjulmand vai fazer o primeiro jogo na Liga dos Campeões e alguém pensa que não está preparado?», começou por perguntar.

«Acho que na primeira vez em que jogámos a Champions, sim, não estávamos tão preparados. Eu hoje sinto-me mais preparado e a equipa sente-se mais preparada. As expetativas dos adeptos estão muito altas e temos de saber viver com isso. Prevejo que vá haver alguma ansiedade, porque é o primeiro jogo, jogámos em casa, vai ser um jogo difícil, mas estamos mais preparados do que estávamos há três anos.»

O Sporting estreia-se na nova Liga dos Campeões diante do Lille, no Estádio de Alvalade, pelas 20 horas desta terça-feira.