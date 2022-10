O Sporting realiza esta terça-feira o terceiro jogo na Liga dos Campeões desta temporada, frente ao Marselha, do português Nuno Tavares, com início marcado para as 17h45 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Ruben Amorim não pode contar com Coates, Porro, Neto, Jovane e Daniel Bragança para este jogo devido a lesão.

Para além de Nuno Tavares, o ex-portista Chancel Mbemba regressa a Portugal, agora ao serviço dos franceses. Alexis Sánchez, Eric Bailly e Gerson são algumas das ameaças que os leões devem ter atenção.