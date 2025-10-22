«Feliz por jogar a melhor competição do mundo, fazer golos e ajudar a equipa»
Alisson Santos, autor do golo que valeu a vitória ao Sporting frente ao Marselha para a Liga dos Campeões
Alisson Santos, autor do golo que valeu a vitória ao Sporting frente ao Marselha para a Liga dos Campeões
Alisson Santos, o herói do Sporting na reviravolta frente ao Marselha (2-1), em declarações à Sport TV no final do encontro referente à Liga dos Campeões:
Entrou para resolver
«Fico muito feliz por ter feito o golo e ajudado a equipa a vencer a partida. Foi muito importante termos vencido o jogo, estávamos a precisar. Estamos muito felizes e vamos continuar assim.»
Prémio de homem do jogo
«É um sonho realizado. Sempre sonhei isto. Trabalhei muito para chegar aqui e fico feliz por jogar a melhor competição do mundo, fazer golos e ajudar a minha equipa.»
Capacidade de resposta do Sporting
«Começámos atrás no jogo, mas com o apoio dos adeptos tivemos força. No intervalo, o mister conversou bastante connosco, no balneário, e passou-nos força para podermos virar a partida na segunda parte. Sabíamos que tínhamos capacidade para isso e fomos em busca disso.»
Segunda vitória na Champions
«Significa muito. É muito importante ganhar jogos. Estamos a ir jogo a jogo. Agora temos o campeonato, mas esperamos qualificar-nos. Vamos trabalhar para isso.»
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?