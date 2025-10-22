Alisson Santos, o herói do Sporting na reviravolta frente ao Marselha (2-1), em declarações à Sport TV no final do encontro referente à Liga dos Campeões:

Entrou para resolver

«Fico muito feliz por ter feito o golo e ajudado a equipa a vencer a partida. Foi muito importante termos vencido o jogo, estávamos a precisar. Estamos muito felizes e vamos continuar assim.»

Prémio de homem do jogo

«É um sonho realizado. Sempre sonhei isto. Trabalhei muito para chegar aqui e fico feliz por jogar a melhor competição do mundo, fazer golos e ajudar a minha equipa.»

Capacidade de resposta do Sporting

«Começámos atrás no jogo, mas com o apoio dos adeptos tivemos força. No intervalo, o mister conversou bastante connosco, no balneário, e passou-nos força para podermos virar a partida na segunda parte. Sabíamos que tínhamos capacidade para isso e fomos em busca disso.»

Segunda vitória na Champions

«Significa muito. É muito importante ganhar jogos. Estamos a ir jogo a jogo. Agora temos o campeonato, mas esperamos qualificar-nos. Vamos trabalhar para isso.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
Catamo: «Foi um jogo difícil. No intervalo, tivemos de ajustar alguns detalhes»
Champions: Sporting-Marselha, 2-1 (destaques)
Champions: Sporting-Marselha, 2-1 (crónica)