Fresneda, lateral direito do Sporting, disse no final do jogo que o segredo da remontada foi acreditar sempre e trabalhar muito durante a última semana: o espanhol disse que a equipa esteve todos estes dias a mentalizar-se para operar a reviravolta. Pelo caminho dedicou a vitória ao avô, que assistiu a tudo do céu.

O sentimento depois da grande vitória por 5-0

«Não tenho palavras para esta equipa, pelo esforço que fizemos hoje. Nós acreditámos muito, mesmo muito, durante esta semana após a derrota difícil, muito dura, lá no Bodo. Mas nunca deixámos de acreditar e acho que merecemos mesmo muito esta noite.»

A mudança exibicional de Bodo para Lisboa

«O jogo lá não correu como estávamos à espera, recebemos muitas críticas e foram normais, mas como disse, nunca deixámos de acreditar, esta semana trabalhámos muito, fizemos muitas sessões de vídeo, estivemos a mentalizar-nos para fazer a remontada e assim foi.»

O que sentiu quando sofreu o penálti que deu o 3-0

«Senti muita felicidade. Era um momento em que estávamos a pressionar muito, à procura do terceiro golo, e fiquei muito feliz. São pequenos detalhes que fizeram o jogo cair para o nosso lado. Saímos com tudo desde o primeiro minuto, demonstrámos o verdadeiro valor do Sporting e merecemos mesmo muito viver esta noite.»

O Arsenal a seguir e o regresso de Gyökeres a Alvalade

«Vamos ver. Agora temos um jogo com o Arsenal, vai ser um jogo difícil como já tivemos outros nesta competição. Vamos reencontrar o Viktor Gyökeres, fico muito feliz por ter o Viktor de volta a este estádio e agora vamos ver o que acontece.»

Foi a melhor exibição de Fresneda?

«Acho que pode ser uma das melhores exibições que fiz no Sporting. Trabalhei muito para isto acontecer e acho que foi das melhores exibições que tive aqui. Dedico esta noite antes de tudo ao meu avô, que de certeza que viu tudo lá do céu, e depois dedico à equipa toda, ao mister, ao staff, gente que trabalha muito todos os dias e mereceu esta vitória. E dedico aos adeptos, que nos estiveram a apoiar o jogo todo e foi incrível.»