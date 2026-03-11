O Sporting anunciou, nas suas redes sociais, o equipamento que a equipa orientada por Rui Borges utilizará no duelo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Bodo/Glimt.

Na publicação, os leões mostram que vão jogar com o seu equipamento principal (verde e branco). O Bodo/Glimt também vai, no que toca às camisolas, na sua máxima força: com a camisola amarela, do equipamento principal do emblema nórdico.









