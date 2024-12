Geny Catamo projetou, esta segunda-feira, em Bruges, a partida com o Club Brugge, na 6.ª jornada da Fase Liga da Champions. Em conferência de imprensa, o avançado moçambicano comentou o erro cometido em Moreira de Cónegos, aquando da derrota com o Moreirense, para a Liga.

«Acerca do jogo com o Moreirense, o lance foi uma decisão que tomei de forma errada, mas isso supera-se com trabalho. A equipa e os adeptos ajudaram-me. Para mim já passou e estou focado no jogo de amanhã [terça-feira]. É o mais importante», esclareceu.

O Sporting joga na Bélgica na noite desta terça-feira (20h), um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.