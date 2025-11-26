Sporting
Há 13 min
Geovany Quenda: «Sim, eu e Geny Catamo podemos jogar juntos»
Quenda alinhou no corredor esquerdo e Catamo do lado direito diante do Brugge
DS
Geovany Quenda, extremo do Sporting, marcou e assistiu na vitória sobre o Brugge nesta quarta-feira (3-0). Em flash interview concedida à Sport TV, o jovem destacou o trabalho coletivo.
Jogar juntamente com Catamo
«Sim, podemos jogar os dois. Só temos de dar o nosso máximo. Onde o míster, quiser e tentar ajudar a equipa.»
Análise ao jogo
«Sim, entrámos com a mentalidade certa, estes jogos nunca são fáceis. Estivemos sempre por cima do jogo na minha perspetiva.»
Posição preferida
«Já disse várias vezes, mesmo a guarda-redes eu vou tentar ajudar sempre.»
Futuro
«Temos de continuar a fazer o que temos vindo a fazer, dar sempre o máximo e atingir o objetivo que é estar no play-off.»
