Geovany Quenda, extremo do Sporting, marcou e assistiu na vitória sobre o Brugge nesta quarta-feira (3-0). Em flash interview concedida à Sport TV, o jovem destacou o trabalho coletivo.

Jogar juntamente com Catamo

«Sim, podemos jogar os dois. Só temos de dar o nosso máximo. Onde o míster, quiser e tentar ajudar a equipa.»

Análise ao jogo

«Sim, entrámos com a mentalidade certa, estes jogos nunca são fáceis. Estivemos sempre por cima do jogo na minha perspetiva.»

Posição preferida

«Já disse várias vezes, mesmo a guarda-redes eu vou tentar ajudar sempre.»

Futuro

«Temos de continuar a fazer o que temos vindo a fazer, dar sempre o máximo e atingir o objetivo que é estar no play-off.»