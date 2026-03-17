Gonçalo Inácio chegou esta terça-feira aos 250 jogos pelo Sporting, 29 deles na Liga dos Campeões, o que faz do central de 24 anos o jogador dos leões com mais jogos na principal competição da UEFA.

Com o jogo desta tarde, frente aos noruegueses do Bodo/Glimt, Gonçalo Inácio ultrapassa Matheus Reis, brasileiro que deixou o Sporting, em janeiro, com um total de 28 jogos.

Gonçalo Inácio passa, assim, a ser líder isolado dos jogadores do Sporting com mais jogos na Liga dos Campeões, à frente de Matheus Reis (28), Rui Patrício (26), Frnacisco Trincão (23) e Seba Coates (22).