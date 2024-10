No rescaldo do triunfo do Sporting sobre o Sturm Graz (0-2), Gyökeres falou à flash da Sport tv.

«Jogámos muito bem, num jogo importante, mas poderíamos ter conseguido mais do que o 0-2, talvez. Ainda assim, não sofremos golos, pelo que foi uma boa vitória.»

«Tento jogar bem e criar oportunidades, procurando as concretizar. Hoje marquei um golo, o que é sempre bom.»