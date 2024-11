Morten Hjulmand, capitão do Sporting, em declarações aos jornalistas, depois da goleada consentida diante do Arsenal (1-59, em jogo da quinta jornada da Liga dos campeões:

«Não começámos bem, concedemos um golo muito cedo. Tivemos dificuldades no meio-campo quando eles recuavam um avançado para jogar como número oito ou 10 e tinham superioridade, o que nos causou problemas».

«É muito normal [o treinador não acompanhar a equipa no agradecimento aos adeptos]. O treinador nunca vai connosco no final do jogo. Vamos sempre aplaudir os adeptos pelo apoio que nos dão durante o jogo e normalmente são apenas os jogadores».

«É sempre mais fácil falar depois do jogo. Durante o jogo é mais difícil porque é tudo muito rápido. Mas viu-se a maneira como começámos a segunda parte, assumimos o controlo, marcámos um golo e sentiu-se o apoio de volta no estádio, mas concedemos mais um golo e ficou muito difícil».

«Disse [ao árbitro] que houve momentos em que o adversário perdia muito tempo quando a bola não estava em jogo. Foi isso que lhe disse, que queríamos jogar futebol e não estar sempre parados».

[A derrota pode afetar psicologicamente para o resto da época?] «Não. É um jogo que perdemos. Não gostamos de perder, nunca aceitamos uma derrota. Mas, durante a época, perdem-se alguns jogos e agora temos de nos preparar para defrontar o Santa Clara».