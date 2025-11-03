O avançado Fotis Ioannidis lançou os dados para a visita à Juventus, na quarta jornada da fase liga da Champions (terça-feira, 20h). Ainda em Lisboa, na manhã desta segunda-feira, o grego falou à Sporting TV para antever o duelo.

Luta pela titularidade

«Estamos num grande clube, é normal. Tento ajudar a equipa, dou o meu melhor e o treinador decide. Estou sempre pronto. Qualquer que seja a decisão, quero ajudar a equipa a ganhar.»

«Espero que seja possível marcar também na Liga dos Campeões. Vai ser um jogo muito importante para nós.»

Relação com Rui Borges

«É um treinador muito bom, uma pessoa muito boa. Tem um carácter muito bom e ajudou-me muito durante os primeiros dias. Estou muito grato.»