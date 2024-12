Após três derrotas seguidas, duas delas para o campeonato, o Sporting procura regressar aos bons resultados nesta terça-feira frente ao Club Brugge, na 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Muito contestado pelos adeptos leoninos, João Pereira abordou o momento da equipa e a possibilidade de ele, que foi considerado uma solução para colmatar a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, virar um problema para o presidente do Sporting, Frederico Varandas.

«Acredito que nunca serei um problema para o Sporting», respondeu após ser questionado se uma derrota na Bélgica pode abalar ainda mais a estrutura.

Com o dirigente máximo do Sporting presente na sala de imprensa, o técnico foi confrontado com as recentes declarações de Varandas à partida de Portugal ao princípio da tarde. «Se gostava de ter ouvido um voto de confiança? O maior voto de confiança que o presidente, o [Hugo] Viana e a direção me podiam ter dado, era colocarem-me neste lugar. Maior voto de confiança do que esse não podia ter existido. Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui para dar sempre a cara sem qualquer tipo de problema», garantiu.

«Já estava mentalizado para isso [n.d.r.: o escrutínio]. Em Portugal vive-se muito o futebol. E, quando se assume um cargo destes, é normal as coisas acontecerem. A minha mulher sofreu mais. Quando ela soube que isto podia acontecer, não dormiu. Ela sofre muito mais do que eu em termos de nervosimo. Eu sofro porque, infelizmente, não temos conseguido ganhar e fico triste como toda a gente», acrescentou, abordando depois a pressão

«Tenho pressão todos os dias, mas claro. Quando a direção, o presidente e o diretor desportivo escolhem um treinador, escolhem-no para ganhar. Toda a gente vive de vitórias e quanto mais se ganha, mais tranquilidade existe. Depois de onze vitórias seguidas termos três derrotas, há alguma apreensão, mas o importante é que estamos todos juntos e a remar para o mesmo lado e ninguém abandona ninguém», rematou.