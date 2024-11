João Pereira, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da pesada derrota consentida diante do Arsenal (1-5), em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões:

O que não correu bem esta noite?

- A verdade é que não entrámos bem no jogo, sofremos um golo muito cedo, o que trouxe intranquilidade à equipa. Depois, com a primeira parte a acabar, com o 3-0, os jogadores sentiram um pouco. Fomos para o intervalo, ajustámos, na minha opinião ajustámos bem e tivemos uma excelente reação no início da segunda parte até ao lance que sofremos o penálti. Podíamos ter feito o 3-2 antes do 4-1, mas pois sofremos o 4-1 e tornou-se tudo mais difícil. Fomos penalizados pelo início de jogo.

O Havertz baixava muito, parecia que o Arsenal tinha um homem a mais em campo. Como tentou corrigir isso?

-Sim, estávamos à espera que o Declan Rice jogasse mais subido, mas começou a recuar muito. Os jogadores uniram-se na segunda parte, deram uma boa resposta nos primeiros 20/25 minutos, mas o penálti condicionou-nos.

Se pudesse voltar atrás, apostaria em Daniel Bragança de início?

- Voltaria a fazer as mesmas opções, não é por o jogo ter corrido mal, até fizemos coisas boas. Simplesmente começámos mal e isso afetou-nos para o resto do jogo.

Adeptos aplaudiram-no no final do jogo, isso dá-lhe forças para os próximos desafios?

- É uma força para mim e é uma força para os jogadores. Eles sentem que os adeptos estão com eles, sentem que pode ter sido erro de casting e sentem que podemos melhorar e voltar a ganhar.