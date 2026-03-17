Grande momento após a derrota histórica do Bodo/Glimt por 5-0 em Alvalade, que apurou o Sporting para os quartos de final da Liga dos Campeões: já com o relvado completamente vazio, largos minutos após o final da partida, o treinador Kjetil Knutsen voltou ao campo para aplaudir os mais de 2.500 adeptos que viajaram de Bodo.

Nessa altura gerou-se um momento de intensa comunhão. Durante muito tempo, os adeptos responderam com uma enorme ovação, na direção do treinador. Apesar da desilusão da eliminação, numa altura em que acreditavam que iam conseguir entrar nas oito melhores da Europa, o público do Bodo/Glimt não esquece quem lhe deu tudo.

Kjetil Knutsen, recorde-se, pegou num clube que lutava para não descer e fê-lo subir não um, mas vários patamares: foi quatro vezes campeão, chegou às meias-finais da Liga Europa, conseguiu grandes vitória na Champions e levou o Bodo/Glimt a alcançar o que mais nenhuma equipa norueguesa, nem as maiores da capital, conseguiram.