O Sporting vai escapar ao habitual «inferno» do Estádio do Vélodrome quando defrontar o Marselha, na terceira jornada da Liga dos Campeões, a 5 de outubro, depois da UEFA ter condenado o clube francês a jogar o próximo jogo europeu à porta fechada, na sequência dos incidentes verificados no jogo com os alemães do Eintracht Frankfurt.

O jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões, no Vélodrome, ficou marcado por confrontos entre adeptos franceses e alemães antes de no decorrer do jogo. A disciplina da UEFA aponta ao clube francês a utilização de artefactos pirotécnicos, arremesso de objetos e utilização de apontadores lasers no decorrer do jogo, além de outras infrações, como o bloqueio de passagens destinadas ao público.

Além de um jogo à porta fechada, o Marselha também irá receber o Tottenham, no terceiro jogo em casa, com o recinto parcialmente fechado, isto é, com a bancada norte encerrada às claques.

O Eintracht Frankfurt também foi punido com uma multa de 15 mil euros e também irá realizar um jogo, em casa, com as bancadas parcialmente fechadas, com menos mil lugares, na receção aos Spurs, já na próxima ronda. O clube alemão fica também impedido de vender bilhetes para o próximo jogo fora de casa, devido aos cânticos de teor racista entoados pelos seus adeptos.

O clube da Bundesliga irá ainda pagar outra multa, de 30 mil euros, pela utilização de fogo de artifício e vai ainda ter de indemnizar o Marselha pelos estragos provocados nas bancadas, nomeadamente com a destruição de várias cadeiras.