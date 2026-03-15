O Bodo/Glimt anunciou que esgotou os bilhetes que tinha disponíveis para o segundo jogo com o Sporting que está marcado para as 17h45 da próxima terça-feira.

O campeão norueguês, que venceu o primeiro jogo, em casa, por 3-0, revela na sua página oficial que vai contar com o apoio de 2.636 adeptos no Estádio de Alvalade, no jogo que vai ditar a qualificação de uma das equipas para os quartos de final da Liga dos Campeões.

