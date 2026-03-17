Declarações de Maxi Araújo à Sport TV, depois de ter marcado o quarto golo do Sporting na vitória sobre o Bodo /Glimt (5-0) que abriu caminho para os leões para os quartos de final da Liga dos Campeões.

«Uma noite inesquecível. Sabíamos que não podíamos sofrer, eles tinham feito um bom jogo lá, mas nós tínhamos de fazer um grande jogo esta noite. Tudo o que podíamos fazer bem, fizemos. Fomos uns justos vencedores desde o primeiro minuto do jogo».

Acreditaram sempre que era possível?

«Sim, disseram muitas coisas que era impossível ou quase impossível, mas sabíamos que era possível. Aqui em casa somos muito fortes, tinha de ser assim. Só tenho de agradecer a Deus.»

Como é que se prepararam para este jogo?

«Sabíamos que íamos fazer um bom jogo, somos o Sporting. Sabíamos que tínhamos de fazer um jogo perfeito, tínhamos de dar o máximo. Estávamos todos focados em ganhar e merecemos esta vitória.»

Foi o golo mais importante da carreira?

«Sem dúvida que sim. Foi uma emoção tremenda. Não marco muitos golos, mas sonhava marcar na Liga dos Campeões aqui em casa.»