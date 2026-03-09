«Respeito». Foi esta a palavra que Morten Hjulmand, capitão do Sporting, escolheu para lançar a visita do Sporting à Noruega, para o primeiro jogo com o sensacional Bodo/Glimt, relativo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para as 20h00 de quarta-feira.

Os leões viajaram esta segunda-feira para a Noruega, depois de terem empatado em Braga (2-2) para o campeonato. Apesar da desilusão do último resultado, o capitão dos leões garante que o ambiente na comitiva «continua bom».

«O ambiente continua bom, assim como a atitude da equipa. Claro que o resultado com o Sp. Braga foi uma desilusão, pela forma como concedemos o último golo. Foi duro sofrer um golo daquela forma, mas são coisas que acontecem no futebol e também já marcámos muitos golos nos finais dos jogos esta época. Agora vem um desafio diferente», começou por referir.

O Sporting pode, assim, continuar a fazer história na competição, já depois de ter garantido o apuramento direto para os «oitavos», mas Hjulmand destaca também o percurso do adversário.

«Claro que acreditamos que podemos fazer história, mas também temos muito respeito pelo Bodo/Glimt. Apesar de não serem uma das maiores equipas da Europa, conseguiram resultados incríveis nesta Liga dos Campeões e também na Liga Europa da última época. Temos muito respeito por eles e sabemos que vão ser dois jogos muito difíceis», destacou.

Na Noruega, além de muito frio, o Sporting também vai jogar num piso sintético. «Do que vi deles, são muito intensos e têm um plano bem definido pelos treinadores. A forma como jogam é muito clara e funciona para eles. Vai estar frio, o piso [sintético] é diferente do que estamos habituados. Já joguei em sintéticos quando era mais novo, mas em Portugal é diferente. Vai ser um desafio, mas isso não vai servir de desculpa para nós», comentou.

Quanto ao adversário, Hjulmand lembra que os noruegueses já surpreenderam equipas consagradas como o Manchester City, Atlético Madrid ou Inter Milão. «Pelo que vi, eles conseguiram bons resultados não só na Noruega, mas também nos jogos fora, o que diz muito sobre a qualidade da equipa, conseguem bons resultados fora também. Vai ser também um grande desafio em Alvalade, mas vamos focar-nos neste primeiro jogo fora», referiu.

Na Noruega, o Sporting tem garantido o apoio dos seus adeptos que esgotaram os bilhetes disponíveis para este jogo da primeira mão. Hjulmand deixou-lhes um conselho. «Já reparei que esgotaram os bilhetes, é incrível viajarem para tão longe para nos apoiar. Vai estar frio, espero que não se esqueçam de levar roupa», atirou a fechar.

Esta terça-feira, já na Noruega, será a vez de Rui Borges fazer a antevisão deste jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para as 16h15.