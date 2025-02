Matheus Reis, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao Borussia Dortmund (3-0), na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«[Resultado pesado depois de uma boa primeira parte] Uma primeira parte boa, criámos bastante e faltou eficácia. Poderíamos ter feito o golo que daria tranquilidade. Na segunda parte, houve mais Dortmund e foram eficazes. Criaram-nos dificuldades e tivemos esta derrota dura.»

«[Notou-se a componente física?] Acredito que não. Lutámos até ao fim, tentámos de todas as formas, o mister fez substituições para atacarmos e irmos em busca do resultado. Não foi componente física, eles foram mais eficazes. Na primeira parte criámos mais do que eles e não conseguimos marcar.»

«[O que ainda podem fazer na Champions?] Este jogo já passou, agora é foco total no próximo jogo do campeonato, que é o mais importante. Em Dortmund, vamos com a mentalidade de tentar ganhar, sabemos que é difícil, mas somos o Sporting e vamos lutar até ao fim.»