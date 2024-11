João Pereira, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arsenal no Estádio José Alvalade:

[Análise ao jogo]

«Os primeiros 20 minutos da segunda parte foram bastantes positivos até ao penálti. Reagimos bem. Fizemos o 3-1, estivemos perto de fazer o 3-2, depois sofremos a grande penalidade.

São três pontos. É um resultado avultado, mas temos de reagir, porque temos jogo já no sábado. Tivemos um mau início de jogo porque sofremos um golo muito cedo. Vamos sair daqui com os primeiros 20 minutos da segunda parte.»

[Derrota traz toda a gente à terra de uma forma demasiado dura?]

«Não sinto que os jgoadores não tivessem os pés assentes na terra. Sabemos que foi um grande resultado com o Manchester City, mas todos os jogos são diferentes. Hoje não entrámos bem e o Arsenal foi superior na primeira parte. Na segunda, acho que conseguimos ser superiores, mas não chegou.

Não vamos ter tempo para fazer o luto. É levantar a cabeça e preparar o jogo com o Santa Clara da melhor forma para conseguirmos voltar às vitórias.»

[Só mexeu na equipa quando o Sporting já estava a perder por 4-1. Sentiu falta de soluções no banco?]

«Não. Os jogadores entraram em campo na segunda parte determinados em dar a volta. Fizemos o 3-1, podíamos ter feito o 3-2 e na minha opinião não havia motivos para mexer na equipa. Temos várias soluções no banco e toda a gente sabe que pode ser opção.»

[O que explica a falta de soluções do Sporting na primeira parte?]

«Conseguimos ter bola durante algum tempo na primeira parte, mas não conseguimos criar situações de perigo como na segunda parte. O problema foi mesmo sofrer o golo cedo e não reagir da melhor forma. O Arsenal teve muita bola, nós não conseguimos ser agressivos e o intervalo fez-nos bem. Deu para alterar, para ajustar.

Sabe a pouco, parece que estou sempre a falar da segunda parte, mas é a coisa positiva que podemos levar daqui. Toda a gente está triste e dececionada com o resultado.»

[Que mensagem passou aos jogadores ao intervalo?]

«Tentei passar um pouco de tranquilidade. Estar a perder 3-0 e sofrer um golo no final da primeira parte pesou. Os jogadores motivaram-se, acreditaram na mensagem que passámos e nos ajustes que fizemos. Parecíamos uma outra equipa naqueles primeiros 20 ou 25 minutos. O penálti do 4-1 complicou tudo.»