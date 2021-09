Neto, jogador do Sporting, em declarações à Eleven após a derrota pesada com o Ajax por 5-1. Avançado marcou o único golo dos leões:

«Foi um jogo ingrato. Começámos logo a perder, o plano de jogo nunca conseguimos colocar em prática até pelo desenrolar do jogo. O 1-0 logo aos 3 minutos, a seguir o 2-0 num lance em que também ninguém esperava. Naturalmente que começámos a ficar desconfortáveis com o resultado e sabíamos que os jogadores do Ajax eram muito fortes nas transições.

Acabámos ainda assim por fazer o 2-1, a tentar assentar o nosso jogo e a colocar em prática o que tínhamos treinado. Conseguimos reduzir e um dos momentos chave é quando o Ajax faz o 3-1.

Falámos ao intervalo. Sabíamos que tínhamos de mudar muita coisa e que não éramos só aquilo que tínhamos apresentado na primeira parte. Nem de perto nem de longe. Conseguimos entrar bem, fazer o 3-2 que é anulado e passamos de uma situação de 3-2 para 4-1. Por muito que mentalmente queiramos fechar a porta e não sofrer mais golos, o clube que representamos obriga-nos a ir para cima e a tentar fazer o que planeámos e temos capacidade para fazer. O Ajax acabou por fazer o quinto golo e foi a história do jogo.

O primeiro impacto da Liga dos Campeões numa equipa onde poucos tinha jogado é normal acontecer. Tivemos uma falange de apoio que esteve sempre connosco. Mas os detalhes não quiseram nada connosco.

Não estamos satisfeitos e temos de voltar a reagir. No ano passado tivemos uma situação idêntica para a Liga Europa e conseguimos dar as mãos, falar e sair por cima. Vamos fazer igual já domingo.»