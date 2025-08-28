O director-geral para o futebol profissional do Sporting, Bernardo Palmeiro, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da fase de liga da Champions.

«O Sporting está muito satisfeito por participar nesta competição. Temos a grande responsabilidade de representar Portugal e queremos chegar o mais longe possível. Estamos perante a maior competição de clubes, na qual todos os outros, os nossos rivais, são também grandes emblemas. Pedimos o apoio em todos os jogos.»

«Antes da Liga dos Campeões temos o grande jogo contra o FC Porto. Esperamos que o estádio esteja cheio, com os adeptos a apoiar, para sairmos vitoriosos e continuarmos a nossa caminhada rumo ao tricampeonato», rematou.

Os bicampeões nacionais vão defrontar pela primeira vez PSG e Kairat Almaty, ambos em Alvalade. E também vão receber Brugge e Marselha. Já fora, a turma de Rui Borges joga no reduto de Ath. Bilbao, Juventus, Nápoles e Bayern Munique, cidade de má memória para os leões.