Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, em declarações no final da vitória em Alvalade sobre o Sporting por 2-1, que apurou a equipa para os oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Foi incrível o rendimento dos jogadores. Tivemos uma primeira parte má, com pouca presença, atacámos com pouca convicção e corremos muito atrás da bola.

Ao intervalo os jogadores estavam com a cabeça baixa, eu disse-lhes que não podia ser assim, que tínhamos de fazer as coisas como sabemos, que era preciso levantar a cabeça e jogar futebol. Era uma questão de acreditarmos em nós, de termos paixão no futebol que jogávamos.

Na primeira parte atacámos com oitenta por cento da intensidade que é normal. Sabemos que o Sporting concentra muitos jogadores na zona da bola, nós queríamos mudar de lado para atacar o adversário mal posicionado, mas não o conseguíamos.

Tínhamos de ocupar as posições, fazer passes rápidos e atacar o espaço por detrás da defesa do Sporting. Isso tinha de ser feito com intensidade. Oitenta por cento não chega para a Liga dos Campeões. Foi isso que corrigi ao intervalo.

Acabámos por fazer dez pontos nesta fase de grupos, o que é fantástico. Fomos sempre nós em todos os campos e merecemos este apuramento.»