Apesar dos elogios do City ser «uma das melhores três equipas do mundo», João Palhinha sublinhou que o Sporting tem «ambição de poder surpreender mais uma vez» na Liga dos Campeões.



«A ambição tem de falar por si. Obviamente, já sabíamos antes do sorteio que estávamos sujeitos a apanhar uma grande equipa, um tubarão europeu. Na minha opinião, o City é actualmente uma das três melhores equipas do Mundo, muito bem orientada, tem jogadores que são muito polivalentes e podem fazer mais do que uma posição - tanto táctica como tecnicamente são dos melhores que há na Europa. Temos a ambição de poder surpreender mais uma vez. É isso que nos move», disse, em declarações ao site da UEFA.



Amorim conduziu os leões aos oitavos de final da Champions pela segunda vez na sua história. O técnico mereceu rasgados elogios do internacional português, considerando que este foi «fundamental» no seu desenvolvimento, e revelou que o plantel o vê como um amigo.



«É uma pessoa com ideias claras e firmes. Sempre foi, já tinha trabalhado com o Rúben no Sp. Braga. Tem uma personalidade forte e ideias muito claras e é isso que tenta transmitir aos jogadores: o que quer que façamos durante o jogo. Ele adapta-nos para que possamos ir ao encontro das suas ideias. Felizmente, as coisas têm corrido bem», referiu.

«Ajudou-me a integrar da forma melhor no clube onde me formei. Teve um papel fundamental no meu desenvolvimento e não só. Conseguimos ganhar títulos e o Ruben ajudou a desenvolver jogadores que contribuíram para o sucesso do clube como o Pote, o Inácio, o Matheus Nunes. (...) Não temos apenas um treinador que nos ajuda a atingir nosso potencial, ele é também um amigo. Muitos de nós olham para o Ruben como um amigo, e isso ajuda-nos em campo», acrescentou.



Por fim, Palhinha recordou o percurso dos campeões nacionais na Liga dos Campeões, lembrando que a equipa foi vista sempre como «underdog» tal como aconteceu na Liga em 2020/21.

«Quando ganhámos o campeonato ninguém dizia que éramos favoritos. Da mesma forma, após o primeiro jogo contra o Ajax [derrota em casa por 5-1], em que as coisas não nos correram bem, muitas pessoas disseram que não conseguiríamos chegar à fase seguinte da Champions. E, mais uma vez, fomos uma surpresa para todos. E volto a dizer: foi graças ao nosso mérito, ao nosso esforço e ao nosso talento que provámos novamente que este é um grupo diferente de jogadores. E temos ainda muito para ganhar esta temporada», concluiu.