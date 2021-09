João Palhinha não poupou elogios a Matheus Nunes, o novo companheiro no meio-campo, desde a saída de João Mário Para o Benfica. Na antevisão do jogo desta quarta-feira com o Ajax, o internacional português diz que o brasileiro está a «crescer a olhos vistos».

«Temo-nos adaptado muito bem. O Matheus é um excelente jogador, como é o Dani [Bragança], o Tabata ou Ugarte que também fazem essa posição. O Matehus tem crescido a olhos vistos, um pouco como João Mário, mas o João já não é jogador do Sporting e prefiro não falar», começou por dizer.

Não falou mais em João Mário, mas continuou a elogiar Matheus. «Está a crescer a olhos vistos, como Dani e o Ugarte. Todos os miúdos que vêm do ano passado e os que acabaram de chegar têm crescido e isso deve-se ao trabalho que tem sido feito pela equipa técnica», destacou ainda.