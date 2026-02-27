Bernardo Palmeiro foi o representante da direção leonina no sorteio da Liga dos Campeões, realizado nesta sexta-feira em Nyon, na Suíça. O diretor desportivo do Sporting avisou para os perigos que representa o Bodo/Glimt nos oitavos de final.

A sorte dos leões estava limitada duas opções - ou a equipa sensação da Champions, ou o Real Madrid, que bateu o Benfica nos play-offs. A bola tirada por Ivan Rakitic ditou que os próximos adversários fossem os nórdicos.

«Estamos entre os melhores clubes da Europa. Real Madrid é um dos melhores clubes, Bodo está a ter uma época fantástica. Nós vamos dar o melhor. Se olharmos para o passado recente, todos os clubes que jogaram fora com o Bodo tiveram algumas dificuldades. Mas também ganharam em Milão ou Madrid. Por isso, temos de estar atentos. Fizemos uma grande fase de Liga, vamos agora fazer o melhor», disse, em entrevista à DAZN.

Bernardo Palmeiro recorda, e bem, o histórico recente do Bodo/Glimt em casa. Nas últimas duas receções, venceu Inter de Milão em casa e Manchester City (ambos por 3-1). O 'problema' é que também fora de casa só sabe ganhar em janeiro: bateu Atlético Madrid e Inter de Milão, 2-1 cada.

Esta é a primeira participação do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões, tornando-se já num verdadeiro 'conto de fadas'. Estão entre as melhores 16 equipas da Europa e medem forças com o bicampeão português. Quem vencer, joga contra Leverkusen ou Arsenal.