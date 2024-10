Uma, duas, três, quatro e por aí fora.

Foram várias, demasiadas até, as vezes que os jogadores do Sporting escorregaram durante o empate desta noite frente ao PSV Eindhoven, no segundo jogo da Liga dos Campeões.

Uma dessas escorregadelas, de resto, até valeu a Eduardo Quaresma o desperdício de um golo cantado, quando o central escorregou na cara do guarda-redes adversário.

No final da partida, Viktor Gyökeres não escondeu o desagrado com a situação. «Patinagem no gelo», disse o avançado para a câmara televisiva, enquanto olhava para o relvado.

ORA VEJA: