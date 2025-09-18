Causou alguma surpresa o facto de Hjulmand ter assumido a marcação do penálti, frente ao Kairat, quando o resultado ainda estava 0-0. O capitão já tinha batido grandes penalidades na pré-época, mas desde então foi Luis Suárez a fazê-lo. Afinal de contas, Hjulmand também é batedor de penaltis?

«O Hjulmand falhou hoje o penálti, mas já marcou muitos e, no próximo jogo, estará novamente ele a marcar, como aconteceu hoje. Temos sempre dois jogadores designados para bater os penáltis, na hierarquia o Hjulmand é o primeiro [Suárez será o segundo], eles depois lá dentro decidem e é isso que vai continuar a acontecer. O Gonçalo Inácio hoje também falhou vários passes e é um casa que ele raramente  falha, é fortíssimo na qualidade de passe. Mas enfimk senti que ele hoje também acusou a fadiga. Acontece, às vezes. Acontece a todos.»

