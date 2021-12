Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à TVI/Eleven, depois da derrota diante do Ajax, em Amesterdão, por 4-2, em jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Leva daqui o que queria, tirando o resultado?

- Queríamos ganhar, retiramos informação, podíamos ter sido melhores. Nas várias saídas na primeira parte, no controlo das oportunidades. No segundo e no terceiro golos fomos nós que, não oferecemos, mas ao tentar fazer o nosso jogo, errámos e acabámos por desnivelar um pouco o jogo. O 4-1 chegou logo a seguir, mas depois do 4-2 tentámos tudo. O Ajax teve mais bola, teve mais tempo de trabalho, com um treinador mais experiente, um treinador melhor. Conseguiram ter o domínio do jogo muitas vezes e nós crescemos. Aprendemos muito no primeiro jogo, aprendemos hoje e vamos ser melhores amanhã.

Considera Tem Hag melhor treinador?

- Sem dúvida, mais experiente, pelos resultados que também tiveram. Digo isto porque é uma equipa muito bem trabalhada, com coisas muito boas. Retiramos muitas coisas destes jogos, vamos ser melhores. Estaremos preparados, quiçá, até nos poderemos reencontrar nesta Liga dos Campeões e tenho a certeza que vamos ser melhores.

O Sporting goleou o Besiktas por duas vezes, travou o Dortmund, mas não conseguiu fazer frente a este Ajax.

- Sim, pela qualidade individual e pelo coletivo, mas volto q dizer, isto ainda não acabou. Tenho a certeza que no próximo jogo vamos ser mais fortes. Acredito sempre que podemos travar qualquer adversário, sabendo do poderio dele, da experiência de toda a gente. Mas tenho a certeza que se voltar a encontrar o Ajax seremos mais fortes, poderemos perder, poderemos ganhar. Retiramos muita informação e aprendemos muito, isso tenho a certeza.

O FC Porto acabou por ser eliminado, tinha dito que era favorito, que comentário é que lhe merece?

- O FC Porto tem sido um exemplo para todos nós, é o maior representante do país. Quando falei em favoritismo, falo do futebol português e do FC Porto, não em termos de orçamentos. O FC Porto é das equipas que faz mais com menos. Os anos mudam, o FC Porto tem sido o grande representante, desta vez somos nós, mas temos de melhorar. Vêm aí jogos difíceis e temos de estar à altura.