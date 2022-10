O defesa do Sporting, Pedro Porro, em declarações na flash interview da Eleven após o empate frente ao Tottenham (1-1), em jogo da Liga dos Campeões:

[Final dramático] «Faz parte do jogo. Na primeira parte tivemos mais bola, no segundo tempo tivemos de sofrer mais. Temos de continuar e pensar no próximo encontro.

[Mensagem de Ruben Amorim?] Não é fácil, sabíamos que íamos sofrer. Tínhamos de cumprir com as tarefas que o mister pediu. Não foi fácil.

[Momento do golo anulado a Kane] Eu não estava a pensar em nada, só queria que apitasse falta. Agora é descansar, recuperar bem, foi um jogo difícil.

[Jogo decisivo com o Eintracht] É um ponto, está tudo em aberto. Agora temos de jogar uma final. O ano passado foi com o Dortmund, e este ano outra vez.»