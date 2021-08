Após conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, Pedro Gonçalves reagiu com boa disposição.



«Acabaram-se as pizzas às terças-feiras», escreveu o jogador do Sporting, na legenda a uma fotografia com os oponentes dos leões na Champions.



Lembre-se que o campeão nacional vai defrontar Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas na fase de grupos da prova.