O Sporting perdeu nas duas primeiras jornadas da Liga dos Campeões, frente ao Ajax e ao Borussia Dortmund, e por isso o treinador do Sporting, Ruben Amorim, Admite que é essencial vencer o Besiktas na Turquia, pra poder ainda ambicionar seguir em frente na prova.

«Este jogo é crucial e há que encarar isso com entusiasmo e coragem. Poucas equipas na Champions passaram depois de perder os três primeiros jogos, por isso, este é o primeiro objetivo. O ‘plano B’, a passagem à Liga Europa, não passa por nós neste momento, porque o foco não é esse», começou por dizer.

«Acredito muito que vamos fazer um grande jogo e vamos ser melhores do que fomos nos últimos dois. Este jogo é crucial, por tudo: pelos pontos e pela confiança da equipa nesta competição», reforçou.

Para vencer num terreno sempre muito hostil para os adversários, Amorim defende que o Sporting vai precisar de ter mais bola, algo que acredita que a equipa está preparada para fazer.

«Espero ter muita posse, passamos a vida com bola no campeonato. Tentámos fazer isso com o Ajax e o Dortmund, mas não nos permitiram. O Besiktas também é campeão turco e está habituado a dominar a maior parte dos jogos. Vão ser duas equipas que costumam ser dominadoras. Queremos ser melhores do que fomos ofensivamente com o Dortmund e manter a consistência defensiva que já tivemos nesse jogo», disse, antes de dizer antecipar um jogo de ambiente muito quente.

«Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. É um clube de gente muito apaixonada, a cultura do clube é muito assim. Temos de ter bola, segurar o jogo, porque também queremos marcar desde o primeiro minuto, sabendo que o Besiktas também é muito forte e que vai muito com a onda do público. E estamos habituados a isso porque os nossos adeptos fazem isso com os nossos adversários», concluiu.